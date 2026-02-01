Sakarya'da Otoyolda Metamfetamin Operasyonu: 1 Tutuklama

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu taşıdığı belirlenen K.K. Kuzey Marmara otoyolunda yakalandı; üzerinden ve aracında 2 kilo metamfetamin ele geçirildi, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:38
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:38
Sakarya'da Otoyolda Metamfetamin Operasyonu: 1 Tutuklama

Narkotik ekipleri Kuzey Marmara otoyolunda operasyon düzenledi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen K.K. (51) isimli şahsı Kuzey Marmara otoyolunda durdurdu.

Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalar neticesinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

