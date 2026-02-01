Sakarya'da Otoyolda Metamfetamin Operasyonu: 1 Tutuklama

Sakarya'da otoyolda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Narkotik ekipleri Kuzey Marmara otoyolunda operasyon düzenledi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen K.K. (51) isimli şahsı Kuzey Marmara otoyolunda durdurdu.
Şahsın üzerinde ve aracında yapılan aramalar neticesinde 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
Sakarya'da ekiplerinden otoyolda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama