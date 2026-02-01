Sakarya'da otoyolda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu getirdiği belirlenen K.K. (51), Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kilo metamfetaminle yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 19:39
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 19:42
Sakarya Emniyeti Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kilo metamfetamin ele geçirdi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen K.K. (51) adlı şahıs hakkında operasyon düzenlendi.

Şüphelinin aracı, gerçekleştirilen operasyonla Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Yapılan aramalarda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

