Sakarya'da otoyolda uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Sakarya Emniyeti Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kilo metamfetamin ele geçirdi
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul'dan Sakarya'ya uyuşturucu madde taşıdığı tespit edilen K.K. (51) adlı şahıs hakkında operasyon düzenlendi.
Şüphelinin aracı, gerçekleştirilen operasyonla Kuzey Marmara Otoyolu'nda durduruldu. Yapılan aramalarda 2 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan K.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.
