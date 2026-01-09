Sakarya'da Yeni Yılın İlk Haftasında 301 Aranan Şahıs Yakalandı

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yeni yılın ilk haftasında düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan toplam 301 şahsı yakaladı.

Operasyonların Detayları

Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve asayiş ekiplerinin koordineli çalışması sonucu son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda birçok adrese eş zamanlı müdahale edildi. Bu dönemde ayrıca bin 968 önleyici ve adli devriye faaliyeti icra edildi.

Operasyonlarda yakalanan bazı şüphelilerin ceza kayıtları şöyle:

Karasu - Uyuşturucu ticareti, sahtecilik ve firar suçlarından 25 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Serdivan - Hırsızlık suçundan 24 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs gözaltına alındı.

Arifiye - Yağma ve uyuşturucu suçlarından 16 yıl 9 ay cezası bulunan kişi yakalandı.

Erenler - Hırsızlık ve silah kaçakçılığı suçlarından 11 yıl 5 ay cezası bulunan şüpheli tespit edildi.

Serdivan - FETÖ üyeliği suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs da yakalananlar arasında yer aldı.

Yakalanan bu şahıslardan 5'inin jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Yakalananların Ceza Dağılımı

Genel operasyonda yakalanan 301 şahıs arasında ceza dağılımı şu şekilde tespit edildi: 50 kişinin 0-5 yıl, 9 kişinin 5-10 yıl, 4 kişinin 10-20 yıl ve 2 kişinin ise 20 yıl üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunuyor.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, operasyonların ve devriyelerin devam edeceğini belirterek, halkın güvenliğine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini açıkladı.

