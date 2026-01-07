Sakarya Kaynarca'da Balkon Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Olayın Detayları

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Merkez Mahallesi'nde bulunan ve R.Y. isimli vatandaşa ait evin balkon bölümünde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede adrese ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında zarar gören eşyalar, daha büyük bir tehlikeyi önlemek amacıyla evin bahçesine çıkarıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlattı.

