Sakarya Kaynarca'da Balkon Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde R.Y.'ye ait evin balkonunda çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 10:21
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 10:23
Olayın Detayları

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde paniğe neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Merkez Mahallesi'nde bulunan ve R.Y. isimli vatandaşa ait evin balkon bölümünde çıkan yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede adrese ulaşarak yangına müdahale etti ve alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında zarar gören eşyalar, daha büyük bir tehlikeyi önlemek amacıyla evin bahçesine çıkarıldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili olarak inceleme başlattı.

