Sakarya Kocaali'de 23 Yaşındaki Genç Aracında Ölü Bulundu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen 23 yaşındaki Emre A., 54 EA 873 plakalı aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu; inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 23:03
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 23:07
Yalı Mahallesi'nde silahla vurulmuş halde bulundu; soruşturma başlatıldı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen Emre A. (23), aracının içinde ölü bulundu.

Olay, Yalı Mahallesi 212. Sokak üzerinde meydana geldi. 54 EA 873 plakalı aracın içinde başından silahla vurulmuş halde bulunan genç için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Emre A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis ekipleri ve adli birimler inceleme başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililerden gelen bilgiler netleştikçe kamuoyuna duyurulacak.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

