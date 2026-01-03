Sakarya Kocaali'de 23 Yaşındaki Genç Aracında Ölü Bulundu
Yalı Mahallesi'nde silahla vurulmuş halde bulundu; soruşturma başlatıldı
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, sevgilisinden ayrıldığı öğrenilen Emre A. (23), aracının içinde ölü bulundu.
Olay, Yalı Mahallesi 212. Sokak üzerinde meydana geldi. 54 EA 873 plakalı aracın içinde başından silahla vurulmuş halde bulunan genç için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Emre A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili polis ekipleri ve adli birimler inceleme başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor; yetkililerden gelen bilgiler netleştikçe kamuoyuna duyurulacak.
