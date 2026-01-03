DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 -0,01%
ALTIN
5.984,94 0,02%
BITCOIN
3.875.599,62 -0,5%

Sakarya Kocaali'de Emre Akbalta (23) Aracında Ölü Bulundu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sevgilisinden ayrıldığı öne sürülen Emre Akbalta (23), 54 EA 873 plakalı aracında başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:09
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:09
Sakarya Kocaali'de Emre Akbalta (23) Aracında Ölü Bulundu

Sakarya Kocaali'de Genç Erkek Aracında Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Yalı Mah. 212. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sevgilisinden ayrıldığı öne sürülen Emre Akbalta (23), 54 EA 873 plakalı aracının içinde başından silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Sevgilisinden ayrılan 23 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

Sevgilisinden ayrılan 23 yaşındaki genç aracında ölü bulundu

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa Karacabey'de Yılbaşı Gecesi Köy Evi Alevlere Teslim Oldu
2
Elazığ'da 4.7 Deprem: Valilikten 'Hasar İhbarı Yok' Açıklaması
3
Küçükçekmece'de Şiddetli Rüzgar Çatıyı Uçurdu: 3 Araç Hasar Gördü
4
Berlin'de Elektrik Kesintisi: Yangın 45 Bin Haneyi ve 2 Bin İşyeri Etkiledi
5
Kırıkkale'de Araçta 150 Ecstasy Ele Geçirildi: 1 Tutuklama
6
Ayvalık'ta Kuvvetli Lodos 'Alisa 1' Feribotunu Karaya Oturttu
7
Kadirli'de Ev Yangını: 75 Yaşındaki Hilal Sofuoğlu Yaşamını Yitirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları