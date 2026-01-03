Sakarya Kocaali'de Emre Akbalta (23) Aracında Ölü Bulundu

Sakarya Kocaali'de Genç Erkek Aracında Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Yalı Mah. 212. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, sevgilisinden ayrıldığı öne sürülen Emre Akbalta (23), 54 EA 873 plakalı aracının içinde başından silahla vurulmuş şekilde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı müdahalede gencin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili ekipler tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yetkililer soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

