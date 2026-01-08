Sakarya Serdivan'da 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirildi — 4 gözaltı

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde jandarma operasyonunda 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:09
Sakarya Serdivan'da 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirildi — 4 gözaltı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa izin vermiyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheliler ve arama çalışmaları

İkamet ve iş yerlerinde arama yapılan şahıslar: S.D.(29), H.S.(43), İ.Ö.(37) ve Y.E.(36).

Ele geçirilenler

Aramalarda 3 ton 100 kilogram tütün, 200 bin adet boş, 50 bin adet doldurulmuş makaron, 2 adet sigara sarma makinesi, 3 adet hava nem kurutucu makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alınarak, hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TON 100...

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TON 100 KİLO GRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalova'da SGK Avukatını Öldüren Zanlı Tutuklandı
2
Tuzla'da Fırtına ve Sağanak: Tekneler Havadan Görüntülendi
3
Kapaklı'da fuhuş operasyonu: Masaj salonu sahibi N.D. tutuklandı
4
Kuzey Marmara Otoyolu'nda Tırlar Lodosla Zor Anlar
5
Bafra'da Silahlı Saldırı: 3 Kişi Gözaltına Alındı
6
İznik’te Şiddetli Fırtına: Boyalıca’da Ev Çatısı Uçtu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları