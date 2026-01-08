Sakarya Serdivan'da 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirildi — 4 gözaltı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirildi

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 ton 100 kilogram tütün ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa izin vermiyor. Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Şüpheliler ve arama çalışmaları

İkamet ve iş yerlerinde arama yapılan şahıslar: S.D.(29), H.S.(43), İ.Ö.(37) ve Y.E.(36).

Ele geçirilenler

Aramalarda 3 ton 100 kilogram tütün, 200 bin adet boş, 50 bin adet doldurulmuş makaron, 2 adet sigara sarma makinesi, 3 adet hava nem kurutucu makinesi ve 1 adet hava kompresörü ele geçirildi.

4 şüpheli gözaltına alınarak, hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

SAKARYA’NIN SERDİVAN İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA 3 TON 100 KİLO GRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.