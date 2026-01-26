Salamanca'da stadyum saldırısı: 11 ölü, 12 yaralı

Guanajuato'nun Salamanca kentinde amatör maç sonrası Loma de Flores semtindeki stadyumda silahlı saldırı: 11 ölü, 12 yaralı. Yetkililer soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 10:52
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 10:52
Salamanca'da stadyum saldırısı: 11 ölü, 12 yaralı

Salamanca'da stadyumda silahlı saldırı: 11 ölü, 12 yaralı

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde amatör futbol maçının ardından stadyumda düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Olay, Loma de Flores semtinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz silahlı şahıslar, maçın ardından stadyuma ateş açtı.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto saldırıyı "üzücü ve korkakça" olarak tanımladı. Prieto, "Bu olay, ne yazık ki eyalette ve özellikle Salamanca’da yaşamakta olduğumuz şiddet dalgasına bir yenisini ekliyor. Maalesef suç grupları yetkilileri boyun eğdirmeye çalışıyor, ancak bunu başaramayacaklar. Sorumlular bulunacak" ifadelerini kullandı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri

Guanajuato Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, "Bölgedeki güvenliği güçlendirmek, halkı korumak ve failleri bulmak için belediye, eyalet ve federal yetkililerle koordinasyon sağladı" şeklinde bilgi verdi.

SALAMANCA KENTİNDE BİR FUTBOL MAÇININ ARDINDAN STADYUMDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 11 KİŞİ...

SALAMANCA KENTİNDE BİR FUTBOL MAÇININ ARDINDAN STADYUMDA DÜZENLENEN SİLAHLI SALDIRIDA 11 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN, 12 KİŞİ YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de duş sonrası fenalaşan 17 yaşındaki Talha Altuntaş toprağa verildi
2
Taksim'de Gece Karı: Meteoroloji Uyarısı Sonrası Kartpostallık Görüntüler
3
Afyonkarahisar'da Borbes Elektrik Tesisinde Yangın
4
Sancaktepe’de Uyuşturucu Operasyonu: 83 Kilo 50 Gram Skunk, 2 Tutuklama
5
Ümraniye’de Khokimova’nın Cesedi Bavulla Balkon’dan Taşınırken Görüntülendi
6
Başakşehir'de Motosiklet Kazası: Abdülkadir Yıldırım Hayatını Kaybetti
7
Dalaman'da Otomobilin Çarptığı 9 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları