Salamanca'da stadyum saldırısı: 11 ölü, 12 yaralı

Salamanca'da stadyumda silahlı saldırı: 11 ölü, 12 yaralı

Meksika’nın Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde amatör futbol maçının ardından stadyumda düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

Olay, Loma de Flores semtinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz silahlı şahıslar, maçın ardından stadyuma ateş açtı.

Belediye Başkanı'nın açıklaması

Salamanca Belediye Başkanı Cesar Prieto saldırıyı "üzücü ve korkakça" olarak tanımladı. Prieto, "Bu olay, ne yazık ki eyalette ve özellikle Salamanca’da yaşamakta olduğumuz şiddet dalgasına bir yenisini ekliyor. Maalesef suç grupları yetkilileri boyun eğdirmeye çalışıyor, ancak bunu başaramayacaklar. Sorumlular bulunacak" ifadelerini kullandı.

Soruşturma ve güvenlik önlemleri

Guanajuato Başsavcılığı, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılık, "Bölgedeki güvenliği güçlendirmek, halkı korumak ve failleri bulmak için belediye, eyalet ve federal yetkililerle koordinasyon sağladı" şeklinde bilgi verdi.

