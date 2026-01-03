DOLAR
Salihli'de 25 Litre Sahte Rakı ve 620 Makaron Ele Geçirildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri Mersindere Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 25 litre sahte rakı, 620 makaron ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 16:57
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 16:57
Manisa İl Jandarma'dan operasyon

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Mersindere Mahallesi'ndeki bir ikamette sahte rakı üretimi yapılarak ticaretinin gerçekleştirildiği yönünde bilgi alındı.

Alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekiplerin A.C. (61) isimli şüpheliye ait adreste yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 620 adet içime hazır makaron ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

