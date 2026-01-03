Salihli'de 25 Litre Sahte Rakı ve 620 Makaron Ele Geçirildi
Manisa İl Jandarma'dan operasyon
Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu, Mersindere Mahallesi'ndeki bir ikamette sahte rakı üretimi yapılarak ticaretinin gerçekleştirildiği yönünde bilgi alındı.
Alınan istihbarat üzerine harekete geçen ekiplerin A.C. (61) isimli şüpheliye ait adreste yaptığı aramada 25 litre sahte rakı, 620 adet içime hazır makaron ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
