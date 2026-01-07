Salihli’de Metruk Binaların yüzde 70’i Güvenli Hale Getirildi

Salihli'de düzenlenen Metruk Binalar 2026 Ocak Ayı İlk Toplantısı'nda, kayıtlı metruk yapıların yüzde 70'inin yıkıldığı veya güvenli hale getirildiği açıklandı.

Yayın Tarihi: 07.01.2026 13:39
Güncelleme Tarihi: 07.01.2026 13:39
Metruk yapılarla mücadelede ilerleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması ile çevre ve görüntü kirliliğine neden olan metruk yapıların ortadan kaldırılması amacıyla Metruk Binalar 2026 Ocak Ayı İlk Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan başkanlık etti. İlçe genelinde bulunan metruk binalara yönelik yürütülen çalışmalar ayrıntılı şekilde ele alındı. Toplantıda; metruk yapıların tespit süreçleri, bu yapılarla ilgili uygulanacak idari ve adli tedbirler ile tespit sonrasında ilgili kurumlarca yapılacak işlemler kapsamlı biçimde değerlendirildi.

Bir önceki yıla ait verilerin de değerlendirildiği toplantıda, kayıt altına alınan metruk yapılardan yüzde 70’inin yıkıldığı ya da güvenli hale getirildiği bilgisi paylaşıldı. Geriye kalan metruk yapılarla ilgili olarak mevzuat gereği belediye tarafından tebligat işlemlerinin büyük ölçüde tamamlandığı, sürecin ardından yıkım çalışmalarının sürdürüleceği ifade edildi.

Toplantının, kent estetiğinin korunması ve vatandaşların güvenli bir çevrede yaşamalarının sağlanması açısından önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

