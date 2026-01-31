Salihli İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran Emekli Oldu

Salihli İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, Eylül 2022'den bu yana sürdürdüğü görevini tamamlayarak emekli oldu; veda yemeği düzenlendi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 14:29
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 14:29
Veda Yemeğiyle Görevine Veda Etti

Salihli İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan 2. Sınıf Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, aktif görev süresini tamamlayarak emekliliğe ayrıldı.

Eylül 2022 tarihinden bu yana Salihli’de başarılı çalışmalara imza atan Demirkıran için, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş tarafından bir veda yemeği düzenlendi.

Programa, İl Emniyet Müdür Yardımcıları da katıldı. Toplantıda Demirkıran’ın teşkilat bünyesindeki hizmetleri ve ilçeye yaptığı katkılar öne çıkarıldı.

Fahri Aktaş, Demirkıran’ın görev süresi boyunca gösterdiği üstün gayret ve mesleki disipline dikkat çekerek, kendisine emeklilik hayatında sağlık ve huzur diledi ve başarılı çalışmalarının anısına bir hizmet plaketi takdim etti.

Emekliliğe ayrılan Burhan Demirkıran, veda programında mesai arkadaşlarına teşekkür etti. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

