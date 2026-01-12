Samandağ'da Çukur 6 Araca Zarar Verdi: Vatandaş Belediyeden Yardım İstiyor

Hatay Samandağ Kuşalanı'nda yağışla göle dönen çukura düşen 6 aracın lastik ve jantları zarar gördü; vatandaşlar masrafların karşılanmasını ve yolların onarılmasını talep etti.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:52
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:52
Samandağ'da Çukur 6 Araca Zarar Verdi: Vatandaş Belediyeden Yardım İstiyor

Samandağ'da Yolda Oluşan Çukur 6 Aracı Zarar Verdi

Kuşalanı Mahallesi'nde yağış sonrası göle dönen sokak, sürücüleri mağdur etti

Hatay’ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşanan yağış nedeniyle bir sokak göle döndü ve yol ortasında oluşan çukura ardı ardına araçlar düştü. Olayda 6 aracın lastik ve jantları zarar gördü; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çukura düşen araçların zarar gördüğü anları kaydeden Baran Odacı, çukurun kenarında gidip gelen sürücüleri uyarmaya çalıştı ancak uyarılara rağmen aynı noktadan geçen toplam 6 araç daha çukura girerek hasar aldı. Odacı, yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı.

Olay sırasında bazı sürücüler trafik polisini çağırdı; beklerken çekiciler ve lastikçiler gelmeye başladı. Hasar gören araç sahipleri bütün masrafları kendileri karşıladı. Vatandaşlar, yetkililerin kendilerine masrafların karşılanmayacağını bildirdiğini ve mağdur edildiklerini aktardı.

Baran Odacı yaşananları ve taleplerini şöyle dile getirdi:

“Bu yollar her zamanki gibi düzeltilmedi. Dün akşam 10.00 sıralarında dubaların olduğu yerde çukura düştüm. Arabamın lastikleri yarıldı ve jantları kırıldı. Ondan sonra trafik polisini çağırdım. Trafik polisini beklerken yaklaşık 6 araç daha aynı zamanda yerden geçerek lastiklerini patlattı. İleride 6 araç biz dizildik. Çekiciler ve lastikçiler gelmeye başladı. Bütün masrafları biz kendimiz karşıladık. Kimisi lastikçi çağırdı kimisi de çekici çağırdı. Araçların lastikleri patladı ve jantları kırıldı. Vatandaş kendi çözümünü kendisi bulmaya çalıştı. Bize masrafların karşılığını alamayacağımızı söylediler ve mağduruz. O gece her şeyi kayıt altına aldım. Akşam saat 10.00 sıralarında olmasına rağmen araçlar çok geçiyordu. Araçlar her geçtiğinde düşüyordu. Burada herkes mağdur oluyor. En azında masraflarımız karşılanmazsa bile bu yolları yapsınlar. Bu şekilde halk mağdur olmasın. Bu şekilde büyük kazalara sebep olmaz. Samandağ Belediyesi’ne sesleniyorum. Samandağ halkı olarak bu yolların yapılmasını rica ediyoruz.”

Vatandaşlar, yetkililerden hem zarar gören araçların masraflarının karşılanmasını hem de yolların onarılmasını talep ediyor.

