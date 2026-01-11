Samandağ'da Depremzede Konteyner Yangını

Samandağ'da depremzede konteyneri yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Olay yeri: Deniz Mahallesi

Hatay'ın Samandağ ilçesi Deniz Mahallesi'nde, depremzede vatandaşlar tarafından kullanılan bir konteynerde yangın çıktı. Yangını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili yetkililer ve mahalle sakinleri, benzer durumlara karşı dikkatli olunması ve yangın önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

