Samandağ'da odunluk yangını eve sıçramadan söndürüldü
Hatay’da, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesinde bulunan bir evin odunluk kısmında yangın çıktı. Olay, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.
İtfaiye müdahalesi ve soğutma
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin eve sıçramasına izin vermeden yangına müdahale etti.
Yangın söndürüldükten sonra ekipler, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.
