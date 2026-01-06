Samandağ'da odunluk yangını eve sıçramadan söndürüldü

Samandağ Deniz Mahallesi'nde çıkan odunluk yangını, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle eve sıçramadan kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:36
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:36
Samandağ'da odunluk yangını eve sıçramadan söndürüldü

Samandağ'da odunluk yangını eve sıçramadan söndürüldü

Hatay’da, Samandağ ilçesi Deniz Mahallesinde bulunan bir evin odunluk kısmında yangın çıktı. Olay, hızlı müdahale sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

İtfaiye müdahalesi ve soğutma

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin eve sıçramasına izin vermeden yangına müdahale etti.

Yangın söndürüldükten sonra ekipler, olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi.

HATAY'DA EVİN ODUNLUK KISMINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

HATAY'DA EVİN ODUNLUK KISMINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

HATAY'DA EVİN ODUNLUK KISMINDA ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ.

