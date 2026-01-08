Samandağ'da Tır Yangını: Kurtderesi'nde Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halindeki tır alev aldı; itfaiye müdahalesiyle söndürüldü, tır kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 08:51
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 09:04
Hatay'ın Samandağ ilçesi Kurtderesi Mahallesi'nde gece saatlerinde seyir halinde olan bir tır, bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı ve yanarak kullanılamaz hale geldi.

Müdahale ve gelişmeler

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti.

Müdahale sonucu yangın söndürüldü; can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak tır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

