Samandağ'da Yoldaki Çukur 6 Aracın Lastik ve Jantını Zedeledi

Hatay’ın Samandağ Kuşalanı Mahallesi'nde yol ortasındaki çukura 6 araç düştü; lastik ve jantlar zarar gördü, vatandaşlar Samandağ Belediyesi'nden yol onarımı ve masraf talep ediyor.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 09:37
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 09:37
Kuşalanı Mahallesi'nde yağış sonrası oluşan çukur araçları vurdu

Hatay’ın Samandağ ilçesi Kuşalanı Mahallesi’nde, yol ortasında oluşan çukur nedeniyle 6 aracın lastiklerinin ve jantlarının zarar gördüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Akşam saatlerinde yağışlı havanın etkisiyle sokakların göle dönmesi sonucu oluşan çukura, ardı ardına araçlar düştü. Çukura giren araçların jant ve lastiklerinde hasar oluşurken, olay anlarını kaydeden vatandaş Baran Odacı, yetkililere çağrıda bulundu.

Baran Odacı, çukurun yanına giderek geçen araçları uyarmaya çalıştığını ancak çabalarının sonuçsuz kaldığını belirtti. Odacı'nın çektiği görüntülerde, uyarılara rağmen bölgeden geçen araçların çukura girerek zarar gördüğü anlar yer aldı.

Kayıtta yer alan ifadeler şöyle: "Bu yollar her zamanki gibi düzeltilmedi. Dün akşam 10 sularında dubaların olduğu yerde çukura düştüm. Arabamın lastikleri yarıldı ve jantları kırıldı. Ondan sonra trafik polisini çağırdım. Trafik polisini beklerken yaklaşık 6 araç daha ayni zamanda yerden geçerek lastiklerini patlattı. İleride 6 araç biz dizildik. Çekiciler ve lastikçiler gelmeye başladı. Bütün masrafları biz kendimiz karşıladık. Kimisi lastikci çağırdı kimisi de çekici çağırdı. Araçların lastikleri patladı ve jantları kırıldı. Vatandaş kendi çözümünü kendisi bulmaya çalıştı. Bize masrafların karşılığını alamayacağımızı söylediler ve mağduruz. O geceki her şeyi kayıt altına aldım. Akşam saat 10 sularında olmasına rağmen araçlar çok geçiyordu. Araçlar her geçtiğinde düşüyordu. Burada herkes mağdur oluyor. En azında masraflarımız karşılanmazsa bile bu yolları yapsınlar. Bu şekilde halk mağdur olmasın. Bu şekilde büyük kazalara sebep olmaz. Samandağ Belediyesi’ne sesleniyorum. Samandağ halkı olarak bu yolların yapılmasını rica ediyoruz"

Odacı, yaşanan mağduriyete dikkat çekerek Samandağ Belediyesi'nden hem yol çalışmalarının yapılmasını hem de zarar gören araç sahiplerinin masraflarının karşılanmasını talep etti.

Çukura düşen araçları durdurmaya çalışsa da başarısız oldu

Çukura düşen araçları durdurmaya çalışsa da başarısız oldu

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

