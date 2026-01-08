Samsun 2025 Trafik Bilançosu: 46 Ölü, 8 bin 601 Yaralı

Samsun'da 2025'te trafik kazalarında 46 kişi öldü, 8 bin 601 yaralandı; polis ve jandarma verileri kaza dağılımını ve ülke genelindeki 3 bin 481 ölümü ortaya koyuyor.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 10:32
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 11:32
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı verilerine göre, Samsun'da 2025 yılında trafik kurallarına uyulmaması sonucu meydana gelen kazalarda 46 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 601 kişi yaralandı.

Polis sorumluluk alanı

Samsun genelinde polis sorumluluk alanında 5 bin 621'i ölümlü-yaralanmalı ve 7 bin 144'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 12 bin 765 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda olay yerinde 36 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 762 kişi yaralandı.

Jandarma bölgesi

Jandarma sorumluluk sahasında ise 561'i ölümlü-yaralanmalı, 334'ü maddi hasarlı olmak üzere toplam 895 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 10 kişi öldü, 839 kişi yaralandı.

En çok ölümün kaydedildiği ay Nisan oldu; Nisan ayında trafik kazalarında 7 kişi yaşamını yitirdi, 555 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde tablo

2025 yılında Türkiye genelinde 731 bin 202 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 460 bin 593 kişi yaralanırken, 3 bin 481 kişi hayatını kaybetti.

