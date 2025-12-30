Samsun Bafra'da 17 Yıl 5 Ay Cezalı Baba ve 8 Yıl Cezalı Oğlu Yakalandı
Operasyon ve gözaltı
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba ile oğlu ilçede tespit edilerek yakalandı.
Yapılan araştırmada, kasten yaralama suçundan 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan baba D.A. ile aynı suçtan 8 yıl hapis cezası bulunan oğlu Ç.A.'nın ilçede olduğu belirlendi.
Düzenlenen operasyonla aynı evde yakalanan baba ve oğul, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
