Samsun Bafra'da 17 Yıl 5 Ay Cezalı Baba ve 8 Yıl Cezalı Oğlu Yakalandı

Samsun Bafra'da aranan ve kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba D.A. (17 yıl 5 ay) ile oğlu Ç.A. (8 yıl) jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:05
Operasyon ve gözaltı

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba ile oğlu ilçede tespit edilerek yakalandı.

Yapılan araştırmada, kasten yaralama suçundan 17 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan baba D.A. ile aynı suçtan 8 yıl hapis cezası bulunan oğlu Ç.A.'nın ilçede olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla aynı evde yakalanan baba ve oğul, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

BABA D. A. VE OĞLU Ç. A. TUTUKLANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ.

