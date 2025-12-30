Samsun Bafra'da 17 Yıl 5 Ay Cezalı Baba ve 8 Yıl Cezalı Oğlu Yakalandı

Samsun Bafra'da aranan ve kasten yaralama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan baba D.A. (17 yıl 5 ay) ile oğlu Ç.A. (8 yıl) jandarma tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.