Samsun Canik'te Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 3 Şüpheli Adliyeye Sevk

Samsun Canik'te kız meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı; 3 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 13:26
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 13:30
Samsun’un Canik ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Olayın Detayları

Olay, Canik ilçesi Yenimahalle Gülsan Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız meselesi yüzünden çıkan kavgada M.B. (19)'nin, T.G. (18) ve G.K. (34)'yi bıçakla yaraladığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gözaltılar ve Adli Süreç

Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ekipleri tarafından yürütülen çalışma sonucu şüpheliler M.B. ile olay sırasında yanında bulunan Y.E.K. ve E.E.T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

