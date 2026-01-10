Samsun Canik'te Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı
Kaza ve araçların çarpışması
Samsun’un Canik ilçesinde, cenaze dönüşü yola çıkanların içinde bulunduğu üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Salih Çelik idaresindeki 54 AOT 838 plakalı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, Halil İbrahim Akbulut yönetimindeki 61 AJZ 699 plakalı otomobil ile Muhammet Emin Çelik idaresindeki 55 PP 974 plakalı transporter araca çarptı.
Yaralılar ve müdahale
Kazada, transporter araçta bulunan Hilal Çelik ile yoldan çıkan otomobilde bulunan Hamide Çelik, Mehmet Ali Çelik ve Turan Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, 54 AOT 838 plakalı araçta bulunan üç yaralının Ordu’nun Aybastı ilçesindeki cenaze törenine katılıp İstanbul'a döndükleri öğrenildi.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
