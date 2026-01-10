Samsun Canik'te Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun Canik'te cenaze dönüşü meydana gelen 3 araçlı kazada 4 kişi yaralandı. Araçlardan biri refüjdeki elektrik direğine çarparak karşı şeride geçti.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 17:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:21
Samsun Canik'te Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı

Samsun Canik'te Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kaza ve araçların çarpışması

Samsun’un Canik ilçesinde, cenaze dönüşü yola çıkanların içinde bulunduğu üç aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Salih Çelik idaresindeki 54 AOT 838 plakalı otomobil, refüjdeki elektrik direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek, Halil İbrahim Akbulut yönetimindeki 61 AJZ 699 plakalı otomobil ile Muhammet Emin Çelik idaresindeki 55 PP 974 plakalı transporter araca çarptı.

Yaralılar ve müdahale

Kazada, transporter araçta bulunan Hilal Çelik ile yoldan çıkan otomobilde bulunan Hamide Çelik, Mehmet Ali Çelik ve Turan Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, 54 AOT 838 plakalı araçta bulunan üç yaralının Ordu’nun Aybastı ilçesindeki cenaze törenine katılıp İstanbul'a döndükleri öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE CENAZE DÖNÜŞÜ MEYDANA GELEN 3 ARAÇLI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ...

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE CENAZE DÖNÜŞÜ MEYDANA GELEN 3 ARAÇLI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ YARALANDI.

SAMSUN’UN CANİK İLÇESİNDE CENAZE DÖNÜŞÜ MEYDANA GELEN 3 ARAÇLI TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Ödemiş'te feci kaza: Yazar Rabiye Yıldırım hayatını kaybetti
2
Edirne'de Rahat Tavırlı Hırsız 3 İş Yerini Soydu
3
Yalvaç'ta 66 yaşındaki Ali İhsan Kamit evinde ölü bulundu
4
Konya Beyşehir'de Otomobil Devrildi: 2 Yaralı
5
Seydişehir'de Kavşakta Çarpışma: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Samsun Canik'te Cenaze Dönüşü Trafik Kazası: 4 Yaralı
7
SDG’nin Halep Valiliği’ne Kamikaze İHA Saldırısı — Can Kaybı Yok

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları