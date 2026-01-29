Samsun Çevre Yolu'nda Otomobil 3 Metreden Düştü — Sürücü Sağ Kurtuldu

Samsun Çevre Yolu'nda kontrolden çıkan 55 AUV 130 plakalı araç yaklaşık 3 metre yükseklikten yuvarlandı; sürücü S.Y. (37) yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 21:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:07
Samsun Çevre Yolu'nda Otomobil 3 Metreden Düştü — Sürücü Sağ Kurtuldu

Samsun Çevre Yolu'nda Otomobil 3 Metreden Düştü

Samsun Çevre Yolu, Samsun-Ankara yönünde seyir halindeyken kontrolden çıkan bir otomobil, yaklaşık 3 metre yükseklikten yuvarlandı. Olayda sürücü S.Y. (37) yara almadan kurtuldu.

Kaza Nasıl Meydana Geldi?

Edinilen bilgiye göre, 55 AUV 130 plakalı otomobiliyle ilerleyen S.Y., iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından yoldan çıkarak çalılıkların arasından yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.

Müdahale ve Soruşturma

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün kaza sonucu yara almadan kurtulduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

