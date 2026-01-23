Samsun'da 1 Ton 110 Kilo Sahte Toz Deterjan Ele Geçirildi

Samsun'un Atakum ilçesinde durdurulan kamyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 ton 110 kilo sahte toz deterjan ele geçirildi; bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 11:42
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 11:50
Operasyon Detayları

Samsun'un Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış 1 ton 110 kilogram sahte toz çamaşır deterjanı ele geçirildi.

Operasyonu yürüten birimler arasında Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri bulunuyor. Şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda yapılan aramada, çeşitli markalara ait ambalajların taklit edilerek paketlendiği tespit edildi.

Olayla ilgili, kamyon sürücüsü olduğu öğrenilen 1 şüpheli hakkında 'sınai mülkiyet kanununa muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

