Şırnak'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: Milyonluk Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak’ta 12-18 Ocak tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu, silah ve milyonluk kaçak malzeme ele geçirildi; 53 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 14:44
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 14:44
Şırnak'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: Milyonluk Malzeme Ele Geçirildi

Şırnak'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: Milyonluk Malzeme Ele Geçirildi

Operasyon detayları

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12-18 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda ele geçirilenler arasında 20 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 2 adet sentetik ecza, 5 adet bong aparatı, 12 bin 700 adet kaçak ilaç, 56 bin 800 adet kaçak sigara, 23 adet kaçak cep telefonu, 22 adet elektronik sigara, 98 adet fişek, 2 adet uzun namlulu silah, 2 adet sahte ehliyet, 2 adet sahte nüfus cüzdanı ve 17 bin 59 adet emtia (gözlük, telefon aksesuarı, termos, sigara sarma kağıdı) yer aldı.

Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değeri 18 milyon 200 bin lira olarak bildirildi.

Gözaltılar ve yasal süreç

Operasyonlar kapsamında 53 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

ŞIRNAK'TA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN NARKOTİK VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK...

ŞIRNAK'TA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN NARKOTİK VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK KAÇAĞI MALZEME ELE GEÇİRİLDİ. 53 ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILDI.

ŞIRNAK'TA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN NARKOTİK VE KAÇAKÇILIK OPERASYONLARINDA ÇOK SAYIDA GÜMRÜK...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uludağ'da Mahsur Kalanlara JAK Timi Müdahalesi
2
Konya'da Jandarma'nın Silah Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Bingöl Solhan'da Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı
4
Kayıp Adliye Görevlisi Mustafa Uçar’ı 100 Kişilik Ekip Arıyor
5
Nazilli Zabıtası 2026'da Denetimleri Sıklaştırdı: Fırın, Restoran ve Marketler Mercek Altında
6
Araban Elif Mahallesi'nde Elektrik Kaynaklı Ev Yangını: Eşyalar Küle Döndü
7
Manisa'da Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları