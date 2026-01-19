Şırnak'ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: Milyonluk Malzeme Ele Geçirildi

Operasyon detayları

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 12-18 Ocak tarihlerinde il merkezi ve ilçelerinde geniş çaplı operasyonlar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda ele geçirilenler arasında 20 gram metamfetamin, 1 gram eroin, 2 adet sentetik ecza, 5 adet bong aparatı, 12 bin 700 adet kaçak ilaç, 56 bin 800 adet kaçak sigara, 23 adet kaçak cep telefonu, 22 adet elektronik sigara, 98 adet fişek, 2 adet uzun namlulu silah, 2 adet sahte ehliyet, 2 adet sahte nüfus cüzdanı ve 17 bin 59 adet emtia (gözlük, telefon aksesuarı, termos, sigara sarma kağıdı) yer aldı.

Ele geçirilen ürünlerin yaklaşık piyasa değeri 18 milyon 200 bin lira olarak bildirildi.

Gözaltılar ve yasal süreç

Operasyonlar kapsamında 53 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

