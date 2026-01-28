Samsun'da 23 yıl 9 ay ve 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı

Samsun'da Kesinleşmiş Cezaları Olan İki Hükümlü Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyonu sonuçlandırdı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde yürütülen çalışmalarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki ayrı hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yapılan çalışmada, E.D. (39) isimli şüpheli, "sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah ve mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması" suçundan hakkında 23 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile ayrıca 6 ayrı suçtan toplam 6 bin 680 TL adli para cezası bulunduğu tespit edilerek yakalandı ve gözaltına alındı.

Diğer operasyonda ise Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 6 aydır aranan M.K. (26) adlı kadın hükümlü İlkadım ilçesinde yakalandı.

Her iki hükümlü de emniyetteki işlemlerinin ardından gerekli işlemler tamamlanarak cezaevine teslim edildi.

