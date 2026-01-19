Samsun'da 36 bin 600 Sentetik Ecza Ele Geçirildi, 3 Gözaltı

Samsun'da iki ayrı narkotik operasyonda toplam 36 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:49
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:50
Operasyon Detayları

Samsun'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen iki ayrı narkotik operasyonunda 36 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Atakum Operasyonu

Atakum ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı aramalarda, E.E. (26) ve H.A. (28) isimli şahısların kullandığı ikamette 15 bin adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli iki şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

İlkadım Operasyonu

İlkadım ilçesinde bir şahsın kullanımında bulunan depoya yönelik gerçekleştirilen aramalarda 21 bin 600 adet sentetik ecza ele geçirilirken, olayla bağlantılı 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

