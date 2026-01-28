Samsun'da Ablasını Kaçıran Amcasının Oğlunu Öldüren Çocuk ve Babasına Müebbet Hapis Talebi

Samsun'da ablasını kaçıran amcasının oğlunu öldüren 16 yaşındaki çocuk ve babası için savcı mütalaasında müebbet hapis istedi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:19
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 18:19
Olay

Olay, 15 Mayıs 2025 tarihinde Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Talimhane Caddesi'ndeki ikinci el mobilya satış iş yerinde gerçekleşti. İddiaya göre, M.T. (16), ablasını evlenmek için kaçırdığı öne sürülen amcasının oğlu Okan Doğan Torun (24)'u, babasıyla evlilik için konuşmaya geldiği sırada iş yerinde göğsünden tabancayla vurdu.

Yaralı olarak kaçan Okan Doğan Torun bir kitapçıya sığındı; peşinden koşan M.T. yeniden ateş açtı. Kurşunlardan biri iş yeri önünde oturan D.A.'nın beline isabet etti. Yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı; Okan Doğan Torun yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma ve Dava Süreci

Olayın ardından Güven Timleri tarafından yakalanan M.T., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Baba H.İ.T. (48)'nin, kızını kaçıran yeğeni Gökhan Doğan Torun'u oğluna vurdurttuğu iddia edildi; baba da olayın azmettiricisi olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polisteki sorgular sonrası baba ve oğlu 16 Mayıs'ta adliyeye sevk edilip tutuklanarak cezaevine gönderildi. İddianameyle Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Mütalaa ve Son Gelişme

Duruşmada savcı mütalaasında, M.T. hakkında adam öldürmek suçundan ve baba H.İ.T. hakkında öldürmeye iştirak suçundan müebbet hapis cezası talep etti. Savcı ayrıca her iki sanığın, D.A.'nın yaralanmasıyla ilgili olası kasıtla yaralama suçundan da cezalandırılmalarını istedi.

Savunmada M.T. pişman olduğunu belirtirken, baba H.İ.T. suçlamaları kabul etmedi. Duruşma, sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ileri bir tarihe ertelendi.

