Samsun'da bıçaklı saldırı davası: 17 yaşındaki sanığın yargılanması başladı

Samsun Atakum’daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden gemici Halil Oral davasında, 17 yaşındaki B.K.E.Ü.’nün ilk duruşması kapalı yapıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 16:19
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 16:19
Samsun'da bıçaklı saldırı davasında ilk duruşma

Samsun’un Atakum ilçesinde bir pastane önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden 1 çocuk babası gemici Halil Oral ile ilgili olarak, 17 yaşındaki sanık B.K.E.Ü. hakkında açılan dava başladı.

Olayın ayrıntıları

Olay, geçen yıl 17 Mayıs gecesi Atakum, Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’ndaki bir pastane önünde gerçekleşti. Arkadaşlarıyla sahildeki bir restorana yemeğe giden Halil Oral (45), yemek sonrası evine dönerken iddiaya göre “laf atma” meselesi yüzünden hakkında 9 suç kaydı bulunduğu belirtilen B.K.E.Ü. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.E.Ü.’nün bıçakla saldırdığı Oral, sol göğsünden ve sırtından bıçaklandı. Ağır yaralanan Oral, kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Soruşturma ve yargılama süreci

Olay sonrası polis ekiplerinin yakaladığı B.K.E.Ü., Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Şüpheli, 17 Mayıs’ta Samsun Adliyesi’ne sevk edilerek tutuklandı ve Kavak Çocuk Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Dosya, Samsun 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açıldı.

Duruşmada neler söylendi?

Bugün görülen davanın ilk duruşması, sanığın küçük yaşta olması nedeniyle kapalı yapıldı. Tutuklu yargılanan B.K.E.Ü., savunmasında bıçağı ölen kişinin elinden aldığını iddia etti. Dinlenen tanıklar ise Halil Oral’ın elinde bıçak görmediklerini ifade etti. Mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

