Samsun'da eski kız arkadaşını darp eden şüpheli gözaltına alındı

Samsun'da eski kız arkadaşını darp iddiası: Şüpheli gözaltında

Olayın ayrıntıları

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre O.A. (37), eski kız arkadaşı M.Ü. (34)'nün evine gitti.

Burada O.A.'nın, M.Ü.'yü darp ve hakaret ettiği ve kadının evden çıkmasına izin vermediği öne sürüldü. Olayın ardından mağdurun polise şikayette bulunduğu kaydedildi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

