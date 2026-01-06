Samsun'da eski kız arkadaşını darp eden şüpheli gözaltına alındı

Samsun Atakum'da eski kız arkadaşını darp ettiği iddia edilen O.A. (37), polis tarafından yakalanıp Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:37
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:37
Olayın ayrıntıları

Samsun'un Atakum ilçesi Körfez Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre O.A. (37), eski kız arkadaşı M.Ü. (34)'nün evine gitti.

Burada O.A.'nın, M.Ü.'yü darp ve hakaret ettiği ve kadının evden çıkmasına izin vermediği öne sürüldü. Olayın ardından mağdurun polise şikayette bulunduğu kaydedildi.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. O.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

