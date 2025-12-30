DOLAR
Samsun'da Gıda Denetimleri: 285 İşletmeye 23 Milyon TL Ceza

Samsun'da 2025'te yapılan 22 bin 500 denetimde 2 bin 500 numune alındı; 285 işletmeye toplam 23 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 12:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 12:31
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı içinde il genelinde yoğun denetimler gerçekleştirerek tüketicinin güvenli gıdaya erişimini sağlamaya çalıştı. Yapılan çalışmalarda 188 denetçi tarafından 22 bin 500 denetim yapıldı ve 2 bin 500 numune alındı; uygunsuzluk tespit edilen 285 işletme hakkında toplam 23 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Denetim kapsamı ve öncelikler

Yılbaşı öncesi artan tüketim ve risk değerlendirmesi dikkate alınarak, il genelinde marketler başta olmak üzere gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimler artırıldı. Öncelikli kontrol edilen ürün grupları şunlar oldu: kırmızı ve beyaz et ürünleri, pastacılık ve unlu mamuller, çikolata, şekerleme ve kuruyemişler, alkollü ve alkolsüz içecekler ile toplu tüketim yerleri.

Denetim kriterleri ve sonuçlar

Ekiplerce denetimlerde asgari teknik ve hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, soğuk zincirin korunup korunmadığı, etiket bilgileri, izlenebilirlik ile kayıt ve onay belgeleri detaylı şekilde incelendi. 2025 yılı genelinde denetime tabi 12 bin 997 işletme bulunduğu bildirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz'ın açıklaması şu şekilde oldu: "Yaklaşan yılbaşı nedeniyle bazı ürün gruplarında satışlar arttı. Ürün arzının arttığı tüketim yerlerinde denetim faaliyetlerimiz devam etmektedir. Denetçi arkadaşlarımız bir iş yerine girdiğinde öncelikle olarak oradaki teknik ve hijyenik şartların denetimini yapıyorlar. Ürünlerde etiket kontrolü yapıyorlar. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışına müsaade etmiyoruz. 2025 yılında 22 bin 500 denetim faaliyeti gerçekleştirildi. 188 denetçi bu denetimi gerçekleştirdi. Bu denetimlerde 2 bin 500 numune alımı gerçekleştirdik. Bu numunelerde bir kısmı uygunsuz sonuçlandı. Uygunsuz sonuçlanan numune sonuçlarına göre, işletmelerde gördüğümüz teknik ve uygunsuz sonuçlara göre 285 iş yeri hakkında idari yaptırım uyguladık. Toplamda 23 milyon TL cezai işlem uygulandı" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

