Tunceli’de 3 Silahlı Saldırıya Operasyon: 11 Şüpheli Yakalandı

Tunceli’de yürütülen soruşturmada 11 şüpheli yakalandı

Tunceli kent merkezinde 20.01.2026 tarihinde meydana gelen 3 ayrı silahlı saldırı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Tunceli Emniyet Müdürlüğü birimlerinin çalışmaları sonucu eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve 11 şüpheli yakalandı.

Soruşturma ve operasyon detayları

Yapılan inceleme ve saha çalışmaları neticesinde olaylarla bağlantılı oldukları belirlenen 12 şüpheli tespit edildi. Tunceli kent merkezi ve Hozat ilçesi başta olmak üzere toplam 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda belirlenen şüphelilerden 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adli süreç ve diğer işlemler

Adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Adli kontrol kapsamındaki 3 şahıs için ev hapsi tedbiri uygulandı.

Ayrıca olaylara yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen 2 kişi hakkında ayrı ayrı adli işlem başlatıldı. Olaylarla bağlantısı bulunduğu değerlendirilen 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa kararlılıkla sürüyor.

