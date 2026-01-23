Samsun'da kardeş kavgası: 71 yaşındaki ağabey kardeşini darp etti

Samsun İlkadım'da 71 yaşındaki H.A.'nın kardeşi A.A.'yı darp etmesi sonucu A.A. hastaneye kaldırıldı; H.A. adliyeye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:17
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 16:19
Samsun'da kardeş kavgası: 71 yaşındaki ağabey kardeşini darp etti

Samsun'da kardeş kavgası kanlı bitti

Olayın Detayları

Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağı Avdan Mahallesinde iki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayda, 71 yaşındaki ağabeyin darp ettiği kardeşi hastanelik oldu.

Edinilen bilgiye göre, kardeşler H.A. (71) ile A.A. (64) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine H.A., kardeşi A.A.'yı darp etti.

A.A., aldığı darbeler sonucu yüzünden yaralanarak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Olayın ardından İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

H.A. (71) JANDARMA TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

