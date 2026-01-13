Samsun'da Karla Mücadele: 379 Mahalle Yolu Açıldı, 14 Yol İçin Çalışma Sürüyor

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası sonrası Samsun'da 17 ilçede kapanan 379 mahalle yolu açıldı; 14 yolun açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:32
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte yoğun kar yağışının etkili olduğu Samsun’un üst kesimlerinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir mesai yürütüyor. Yoğun kar sebebiyle 17 ilçede ulaşıma kapanan yolların büyük bölümü tekrar açıldı.

Karla mücadelede son durum

Yoğun kar yağışı nedeniyle 17 ilçede ulaşıma kapanan toplam 379 yol, Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Gece saatlerinden bu yana 332 araç ve 600 personelle çalışan ekipler, halen kapalı olan yolların açılması için aralıksız çalışıyor.

Şu anda 4 ilçede kapalı durumda bulunan ve açılması için mesai harcanan toplam 14 yol bulunuyor.

İlçe ilçe müdahale edilen mahalle sayıları

Karla mücadele kapsamında gece saatlerinden bu yana müdahale edilen mahalle sayıları şu şekilde: İlkadım 24, Atakum 25, Canik 23, Tekkeköy 20, Havza 30, Ladik 17, Vezirköprü 13, Kavak 45, Asarcık 28, Bafra 20, 19 Mayıs 14, Alaçam 28, Yakakent 8, Çarşamba 24, Salıpazarı 17, Ayvacık 30, Terme 13 olmak üzere toplam 379 mahalleye müdahale edilerek yollar ulaşıma açıldı.

Halen Salıpazarı'da 2, Alaçam'da 6, Yakakent'te 2 ve Kavak'ta 4 olmak üzere toplam 14 yolun açılması için çalışmalar sürüyor.

Yetkililer, kısa süre içerisinde tüm yolların açılacağını ve Samsun'da kar nedeniyle ulaşıma kapalı yol kalmayacağını belirtti.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

