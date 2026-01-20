Samsun'da Kavşak Kazası: SUV'ye Çarpan Tofaş Şahin Parçalandı — 2 Yaralı

Samsun Canik'te kavşakta SUV'ye çarpan Tofaş Şahin ön kısmı parçalandı; sürücü Rıza Y. ve Emre Y. yaralandı, hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:38
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:38
Canik, 200 Evler Mahallesi — Samsun Şehir Hastanesi yolu

Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana gelen kazada, kavşakta bir SUV araca çarpan Tofaş Şahin büyük hasar aldı.

Edinilen bilgiye göre, Rıza Y. idaresindeki 55 SH 371 plakalı Tofaş Şahin, kavşakta Alpaslan D. yönetimindeki 60 AGC 450 plakalı SUV araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Şahin'in ön kısmı parçalandı.

Kazada araçta bulunan Rıza Y. ile Emre Y. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

