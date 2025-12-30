Samsun'da 'kayıp' kültür varlığı tabancalar evlerde bulundu: 13 silah ele geçirildi

Samsun'da 'kayıp' kültür varlığı tabancalar evlerde bulundu

KOM ekipleri 13 silah ele geçirdi

Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, tescile tabi olduğu bildirilen tabancalar evlerde yapılan aramalarda bulundu. Yapılan operasyon sonucunda toplam 13 adet tabanca ele geçirildi.

İncelemelerde, hakkında daha önce adli işlem yapılan bir şahsa ait 12 tabancanın Tescile Tabi Kültür Varlığı Belgesi düzenlenerek Müze Müdürlüğü tarafından kendisine teslim edildiği belirlendi. Ancak şahsın yasal süresi içinde ruhsat başvurusu yapmadığı ve söz konusu tabancaları görevlilere 'kayıp' olarak bildirdiği tespit edildi.

Müze Müdürlüğü'nün davetine rağmen şahsın, 29 Aralık 2025 tarihinde kültür varlıklarının kontrolü amacıyla tabancaları müzeye götürmediği saptandı. Bunun üzerine KOM ekipleri Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslerde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, daha önce Müze Müdürlüğü tarafından teslim edilenler de dahil olmak üzere toplam 13 adet tescile tabi kültür varlığı kapsamındaki tabanca ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

