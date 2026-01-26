Samsun'da Motokurye Raylı Sistem Hattı Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı
Kaza Detayları
Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, Güzel Sanatlar Kampüsü karşısında meydana gelen kazada, 55 AST 744 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Faruk Koca (20), direksiyon hakimiyetini kaybederek raylı sistem hattı duvarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı. Olayı gören çevredeki araç sürücüleri yaralının yardımına koştu ve ambulans gelene kadar başından ayrılmadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motokuryeye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
