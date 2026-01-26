Samsun'da Motokurye Raylı Sistem Hattı Duvarına Çarptı: Sürücü Yaralandı

Samsun'da raylı sistem hattı duvarına çarpan motokurye Ömer Faruk Koca (20) yaralandı; çevredekiler müdahale etti, hasta Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:57
Kaza Detayları

Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde, Güzel Sanatlar Kampüsü karşısında meydana gelen kazada, 55 AST 744 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Ömer Faruk Koca (20), direksiyon hakimiyetini kaybederek raylı sistem hattı duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen sürücü yaralandı. Olayı gören çevredeki araç sürücüleri yaralının yardımına koştu ve ambulans gelene kadar başından ayrılmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motokuryeye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

