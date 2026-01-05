Samsun'da Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı, 2.750 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı
İlkadım'da düzenlenen operasyonda 2 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi
Samsun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda sentetik ecza ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı.
Operasyonu yürüten ekip, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeliydi. Ekipler, şüpheli şahısların kullandığı araçlarda ve ikametlerde arama yaptı.
Yapılan aramalarda toplam 2 bin 750 adet sentetik ecza ele geçirildi.
Olayla bağlantılı olarak O.B.D. (24) ve A.B.B. (18) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
SAMSUN’DA UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİNE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA İLKADIM İLÇESİNDE DÜZENLENEN OPERASYONDA SENTETİK ECZA İLE YAKALANAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.