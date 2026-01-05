DOLAR
Samsun'da Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı, 2.750 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Samsun İlkadım'da düzenlenen narkotik operasyonda 2 bin 750 adet sentetik ecza ele geçirildi, O.B.D. ve A.B.B. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 15:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 15:56
Samsun'da Narkotik Operasyonu: 2 Gözaltı

İlkadım'da düzenlenen operasyonda 2 bin 750 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda sentetik ecza ile yakalanan iki kişi gözaltına alındı.

Operasyonu yürüten ekip, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeliydi. Ekipler, şüpheli şahısların kullandığı araçlarda ve ikametlerde arama yaptı.

Yapılan aramalarda toplam 2 bin 750 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak O.B.D. (24) ve A.B.B. (18) isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Gizem Polat

