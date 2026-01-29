Samsun'da Otomobil Yaklaşık 3 Metre Aşağıya Düştü: Sürücü Yaralanmadı

Samsun Çevre Yolu'nda 55 AUV 130 plakalı otomobil, iddiaya göre sıkıştırılma sonucu kontrolden çıkarak yaklaşık 3 metre aşağıya düştü; sürücü S.Y. yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 21:33
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 21:33
Samsun'da meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil yol kenarından yaklaşık 3 metre aşağıya düştü. Olayda sürücü herhangi bir yara almadan kurtuldu.

Kaza Detayları

Kaza, Samsun Çevre Yolu Samsun-Ankara yolu yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AUV 130 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan S.Y. (37), iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından yoldan çıkarak çalılıkların arasından yaklaşık 3 metre aşağıya düştü.

Müdahale ve Soruşturma

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün yara almadan atlattığı belirlendi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları