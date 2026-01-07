Samsun'da Pera, Araca Saklanmış 590g Metamfetamin Buldu

Samsun'da Narkotik Dedektör Köpeği Pera Uyuşturucu Buldu

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havza ilçesinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu araçta narkotik arama köpeği Pera ile arama yapıldı. Pera'nın aracın bagaj alt kısmına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, bagaj altına zulalanmış halde 590 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, ele geçirilen uyuşturucu madde ve suç unsurlarına el konuldu.

