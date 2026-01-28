Samsun'da Polisi Yaralayan Şahsa Elektronik Kelepçe ile Ev Hapsi

Samsun'da Polisi Yaralayan Şahsa Ev Hapsi

Olay

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Şehir Kulübü önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru A.Ö., izinli gününde yolda karşılaştığı M.A.'nın kendisinden çakmak istemesi üzerine yumruklu saldırıya uğradı ve burnu kırılarak hastanelik oldu.

Polis memuru A.Ö., tedavi için Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Olayın ardından M.A., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından M.A., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, şüpheli hakkında elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verdi. Şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak suçundan da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

