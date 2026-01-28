Samsun'da Polisi Yaralayan Şahsa Elektronik Kelepçe ile Ev Hapsi

Samsun'da çakmak isteme tartışmasında polis memurunu darbettiği iddia edilen M.A., mahkemece elektronik kelepçe ile ev hapsine çarptırıldı; şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 18:35
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 19:06
Samsun'da Polisi Yaralayan Şahsa Elektronik Kelepçe ile Ev Hapsi

Samsun'da Polisi Yaralayan Şahsa Ev Hapsi

Olay

Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki Şehir Kulübü önünde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre polis memuru A.Ö., izinli gününde yolda karşılaştığı M.A.'nın kendisinden çakmak istemesi üzerine yumruklu saldırıya uğradı ve burnu kırılarak hastanelik oldu.

Polis memuru A.Ö., tedavi için Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gözaltı ve Adli Süreç

Olayın ardından M.A., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından M.A., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme, şüpheli hakkında elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verdi. Şahıs hakkında ayrıca uyuşturucu madde bulundurmak suçundan da yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

SAMSUN’DA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, ÇAKMAK İSTEME NEDENİYLE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN...

SAMSUN’DA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, ÇAKMAK İSTEME NEDENİYLE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN TARTIŞMADA BİR POLİS MEMURU DARP EDİLEREK BURNUNU KIRDIĞI İDDİA EDİLEN M.A., ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE EV HAPSİ UYGULANMASINA KARAR VERİLDİ.

SAMSUN’DA GECE SAATLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, ÇAKMAK İSTEME NEDENİYLE ÇIKTIĞI İDDİA EDİLEN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de İstinat Duvarı Çöktü: Bayırcık'ta 2 Ev Boşaltıldı, Yol Kapandı
2
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
3
Grinch Tankeri Marsilya'ya Çekildi — Gölge Filo Operasyonu
4
Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 86 Sikke Ele Geçirildi
5
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama, 14 Gözaltı
6
Antalya'da Kar Yağışı: Alacabel Beyaza Büründü
7
Nevşehir'de Evinde Ölü Bulunan Kişi: Mehmet Safa Doğrul

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları