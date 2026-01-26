Samsun'da sosyal medyadan polis ve bekçilere hakaret eden kadın tutuklandı

Adli kontrolle serbest bırakıldı, kesinleşmiş ceza nedeniyle cezaevine gönderildi

Samsun'da sosyal medya üzerinden polis ve bekçilere hakaret ederek "Beni yakalayamazsınız" sözleriyle meydan okuyan kadın, mahkeme sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında İ.K. (24) adlı kadın, 25 Ocak Pazar günü saat 11.30 sıralarında yakalandı. Hakkında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 19 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Yakalanmadan önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere, "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diye küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yakalama sırasında da görevli personele hakaret içerikli sözler sarf eden şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.K., mahkemedeki ifadesinde, "Polislerin 5 ay hapis cezamdan dolayı beni aradıklarını öğrenince aldığım alkolün de etkisiyle görüntü paylaştım. Pişmanım" dedi.

Nöbetçi mahkeme, polislere küfür ve hakaret suçundan İ.K.'nin ifadesini alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak hakkında kesinleşmiş 5 ay hapis cezası bulunduğu için şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

