Samsun'da sosyal medyadan polis ve bekçilere hakaret eden kadın tutuklandı

Samsun'da sosyal medyada polis ve bekçilere hakaret eden, hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 12:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 12:21
Samsun'da sosyal medyadan polis ve bekçilere hakaret eden kadın tutuklandı

Samsun'da sosyal medyadan polis ve bekçilere hakaret eden kadın tutuklandı

Adli kontrolle serbest bırakıldı, kesinleşmiş ceza nedeniyle cezaevine gönderildi

Samsun'da sosyal medya üzerinden polis ve bekçilere hakaret ederek "Beni yakalayamazsınız" sözleriyle meydan okuyan kadın, mahkeme sürecinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar kapsamında İ.K. (24) adlı kadın, 25 Ocak Pazar günü saat 11.30 sıralarında yakalandı. Hakkında "tehdit" suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 19 suç kaydı bulunduğu belirtildi.

Yakalanmadan önce X adlı sosyal medya hesabı üzerinden polis ve bekçilere, "Beni arıyorsunuz ya bulamazsınız" diye küfür ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Yakalama sırasında da görevli personele hakaret içerikli sözler sarf eden şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla "görevli memura hakaret" ve Türk Ceza Kanunu’nun 301’inci maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

Gözaltına alınan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İ.K., mahkemedeki ifadesinde, "Polislerin 5 ay hapis cezamdan dolayı beni aradıklarını öğrenince aldığım alkolün de etkisiyle görüntü paylaştım. Pişmanım" dedi.

Nöbetçi mahkeme, polislere küfür ve hakaret suçundan İ.K.'nin ifadesini alarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Ancak hakkında kesinleşmiş 5 ay hapis cezası bulunduğu için şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

SAMSUN’DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN POLİS VE BEKÇİLERE HAKARET EDEREK "BENİ YAKALAYAMAZSINIZ"...

SAMSUN’DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN POLİS VE BEKÇİLERE HAKARET EDEREK "BENİ YAKALAYAMAZSINIZ" SÖZLERİYLE MEYDAN OKUYAN İ.K.(24) ADLI KADIN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILIRKEN, HAKKINDA "TEHDİT" SUÇUNDAN 5 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNDUĞU İÇİN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.

SAMSUN’DA SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN POLİS VE BEKÇİLERE HAKARET EDEREK "BENİ YAKALAYAMAZSINIZ"...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da oto tamirhanesi yangını, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
2
Diyarbakır Çınar'da Kayıp Şizofreni Hastası Nimet Kılıç İçin Arama 5. Günde
3
Alanya'da 500 Bin TL'lik Avokado Hırsızlığı: 3 Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
4
Serinhisar'da 66 Yaşındaki Halil Aytin sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
5
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: Gözaltı Sayısı 10'a Yükseldi
6
Sivas'ta firari FETÖ üyesi Y.Y. yakalandı
7
Adıyaman'da sobadan karbonmonoksit zehirlenmesi: 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları