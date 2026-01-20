Samsun’da Tofaş Şahin SUV’a Çarptı: Araç Parçalandı, 2 Yaralı

Samsun'da kavşakta SUV ile çarpışan Tofaş Şahin’in ön kısmı parçalandı; sürücü Rıza Y. ve Emre Y. yaralandı ve Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:46
Kaza Detayları

Kaza, Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücü Rıza Y. idaresindeki 55 SH 371 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, kavşakta Alpaslan D. yönetimindeki 60 AGC 450 plakalı SUV araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Tofaş Şahin'in ön kısmı parçalanırken, araçta bulunan sürücü Rıza Y. ile Emre Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Şehir Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binası Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

