Samsun’da Trafik Levhalarını Temizleyen Öğrenciye Karne Günü Anlamlı Ziyaret

Polis ekiplerinden örnek davranışı sergileyen öğrenciye ödül

Hasköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kadir Emin Gürsoy (12), Samsun’da etkili olan son kar yağışı sırasında trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla üzeri kapanan trafik levhalarını temizleyerek muhtemel kazaların önlenmesine katkı verdi. Bu duyarlı davranış, karne günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir ziyaretle ödüllendirildi.

Ziyaret, Trafik Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı başta olmak üzere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Emniyet yetkilileri, öğrencilerle yakından ilgilenerek trafik güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında, kar yağışı nedeniyle levhaları temizleyerek topluma örnek olan öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödüller takdim edildi. Öğrenciler, ziyaret eden polis ekiplerine teşekkür ederek trafik güvenliği konusunda her zaman duyarlı olacaklarını ifade etti.

Yetkililer, genç yaşta trafik bilincinin kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayıp, bu tür örnek davranışların desteklenmesi gerektiğini belirtti ve öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

