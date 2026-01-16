Samsun’da Trafik Levhalarını Temizleyen Öğrenciye Karne Günü Anlamlı Ziyaret

Hasköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kadir Emin Gürsoy, kar yağışında trafik levhalarını temizleyerek örnek oldu; polis karne gününde okulda ziyaret edip ödüllendirdi.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 20:16
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 20:19
Samsun’da Trafik Levhalarını Temizleyen Öğrenciye Karne Günü Anlamlı Ziyaret

Samsun’da Trafik Levhalarını Temizleyen Öğrenciye Karne Günü Anlamlı Ziyaret

Polis ekiplerinden örnek davranışı sergileyen öğrenciye ödül

Hasköy Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Kadir Emin Gürsoy (12), Samsun’da etkili olan son kar yağışı sırasında trafik güvenliğine katkı sağlamak amacıyla üzeri kapanan trafik levhalarını temizleyerek muhtemel kazaların önlenmesine katkı verdi. Bu duyarlı davranış, karne günü dolayısıyla düzenlenen anlamlı bir ziyaretle ödüllendirildi.

Ziyaret, Trafik Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi. Programa İl Emniyet Müdür Yardımcısı başta olmak üzere Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Emniyet yetkilileri, öğrencilerle yakından ilgilenerek trafik güvenliğinin önemine dikkat çekti.

Etkinlik kapsamında, kar yağışı nedeniyle levhaları temizleyerek topluma örnek olan öğrencilere çeşitli hediyeler ve ödüller takdim edildi. Öğrenciler, ziyaret eden polis ekiplerine teşekkür ederek trafik güvenliği konusunda her zaman duyarlı olacaklarını ifade etti.

Yetkililer, genç yaşta trafik bilincinin kazandırılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayıp, bu tür örnek davranışların desteklenmesi gerektiğini belirtti ve öğrencilere eğitim hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

SAMSUN'DA ETKİLİ OLAN SON KAR YAĞIŞI SIRASINDA TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA TRAFİK...

SAMSUN'DA ETKİLİ OLAN SON KAR YAĞIŞI SIRASINDA TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA TRAFİK LEVHALARINI TEMİZLEYEN HASKÖY ORTAOKULU ÖĞRENCİSİ KADİR EMİN GÜRSOY(12) KARNE GÜNÜ DOLAYISIYLA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN ZİYARET EDİLEREK ÖDÜLLENDİRİLDİ.

SAMSUN'DA ETKİLİ OLAN SON KAR YAĞIŞI SIRASINDA TRAFİK GÜVENLİĞİNE KATKI SAĞLAMAK AMACIYLA TRAFİK...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de İş Adamlarını Görüntülerle Şantaj Yapan Çete Çökertildi
2
Kastamonu'da İntihar Notuyla Tefeci Şebekesi Çökertildi: 9 Tutuklama
3
Gold Emlak dolandırıcılığı: Nevşehir'de iki sanığa 305'er yıl 7 ay hapis
4
Konya'da Silahlı Olay: Kız Kardeşini Öldürüp Annesini Yaralayan Şüpheli İntihar Etti
5
Mardin'de Kayıp İki Çocuğun Cansız Bedeni Gölette Bulundu
6
Batman-Siirt Karayolunda Kaza: Kıra Dağı'nda Bariyerlere Çarpan Otomobilde 3 Yaralı
7
Bozcaada’da Karaya Oturan Tanker 12 Gün Sonra Kurtarıldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları