Samsun'da Viyadükte Otomobil Çimento Tankerine Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Samsun Canik Yeni Mahalle viyadüğünde otomobilin içi boş çimento tankerine arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı; sürücü Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 11:33
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 11:34
Samsun'da Viyadükte Otomobil Çimento Tankerine Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'da viyadükte trafik kazası: 1 yaralı

Kaza Detayları

Samsun'da viyadük üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil, arkadan çarptığı çimento tankerinin dorsesiyle çarpıştı. Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle viyadük üstünde, saat 09.15 sıralarında gerçekleşti.

Kaza anında otomobili kullanan Özcan Şahinkaya (24)nin hakimiyetindeki 55 BD 088 plakalı otomobil, Hasan Aydın (54) idaresindeki, 55 AAS 984 dorse ve 52 K 5322 çekici plakalı içi boş çimento tankerine arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özcan Şahinkaya, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tanker sürücüsü ifadesinde, viyadük üzerinde önündeki araçların yavaşlaması üzerine kendi hızını düşürdüğünü; bu sırada otomobilin arkadan çarptığını bildirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

