Samsun'da Viyadükte Otomobil Çimento Tankerine Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Samsun'da viyadükte trafik kazası: 1 yaralı
Kaza Detayları
Samsun'da viyadük üzerinde meydana gelen kazada bir otomobil, arkadan çarptığı çimento tankerinin dorsesiyle çarpıştı. Olay, Canik ilçesi Yeni Mahalle viyadük üstünde, saat 09.15 sıralarında gerçekleşti.
Kaza anında otomobili kullanan Özcan Şahinkaya (24)nin hakimiyetindeki 55 BD 088 plakalı otomobil, Hasan Aydın (54) idaresindeki, 55 AAS 984 dorse ve 52 K 5322 çekici plakalı içi boş çimento tankerine arkadan çarptı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Özcan Şahinkaya, olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tanker sürücüsü ifadesinde, viyadük üzerinde önündeki araçların yavaşlaması üzerine kendi hızını düşürdüğünü; bu sırada otomobilin arkadan çarptığını bildirdi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
