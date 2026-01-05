Samsun Tekkeköy’de Şüpheli Araçta 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Operasyon ve Gözaltı
Samsun’un Tekkeköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Olay, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleşti. Şüpheli araç durdurularak detaylı arama yapıldı ve silahlar bulundu.
Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ruhsatsız silahları nakletmek suçundan adli işlem başlatıldı.
