Samsun Tekkeköy’de Şüpheli Araçta 3 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Tekkeköy’de durdurulan araçta 3 ruhsatsız tabanca bulundu; 1 kişi gözaltına alındı, ruhsatsız silah nakletmekten adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:35
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:43
Operasyon ve Gözaltı

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Olay, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleşti. Şüpheli araç durdurularak detaylı arama yapıldı ve silahlar bulundu.

Olayla ilgili olarak 1 şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında ruhsatsız silahları nakletmek suçundan adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

