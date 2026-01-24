Sancaktepe'de İki Katlı Ahşap Baraka Yangını Büyümeden Söndürüldü

Sancaktepe Eyüpsultan Mahallesi'nde 05.30'te çıkan iki katlı ahşap baraka yangını, itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 07:07
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 08:07
Eyüpsultan Mahallesi, Türkan Sokak — 05.30

İstanbul Sancaktepe'de gece saatlerinde yükselen alevler mahallede tedirginliğe neden oldu. 05.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Türkan Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap baraka'da başlayan yangın, malzemenin yanıcı olması nedeniyle kısa sürede tüm yapıyı sardı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda söz konusu baraka tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması

Polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

