Sancaktepe'de İki Katlı Ahşap Baraka Yangını Büyümeden Söndürüldü

Eyüpsultan Mahallesi, Türkan Sokak — 05.30

İstanbul Sancaktepe'de gece saatlerinde yükselen alevler mahallede tedirginliğe neden oldu. 05.30 sıralarında Eyüpsultan Mahallesi Türkan Sokak üzerinde bulunan iki katlı ahşap baraka'da başlayan yangın, malzemenin yanıcı olması nedeniyle kısa sürede tüm yapıyı sardı.

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.