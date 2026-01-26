Sancaktepe’de Uyuşturucu Operasyonu: 83 Kilo 50 Gram Skunk, 2 Tutuklama

Sancaktepe'de düzenlenen operasyonda 83 kilo 50 gram skunk ele geçirildi; 2 şüpheli tutuklandı. Operasyon polis kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 11:21
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 11:27
Sancaktepe’de Uyuşturucu Operasyonu: 83 Kilo 50 Gram Skunk, 2 Tutuklama

Sancaktepe’de Uyuşturucu Operasyonu: 83 Kilo 50 Gram Skunk Ele Geçirildi

İki Şüpheli Tutuklandı

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir ikamet ve bir araca yapılan baskında 83 kilo 50 gram skunk türü uyuşturucu ele geçirildi ve 2 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonu yürüten birim, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü oldu. Savcılık tarafından verilen izin doğrultusunda önceki gün Sancaktepe’de gerçekleştirilen baskında, polis ’sokak satıcısı’ olarak tabir edilen iki kişiyi yakaladı.

Zanlılara ait ev ve araçta yapılan aramalarda bulunan maddeler emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şahısların ifade işlemleri tamamlandıktan sonra dün adliyeye sevk edildikleri ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildikleri bildirildi.

Öte yandan, operasyona ilişkin görüntüler saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Takip edilen araca sevkiyat için yüklenen uyuşturucu ile baskın yapılan evdeki skunk maddelerinin ele geçirildiği kayıtlar güvenlik kameralarına yansıdı.

SANCAKTEPE'DE BİR EV VE BİR ARACA DÜZENLENEN OPERASYONDA 83 KİLO 50 GRAM SKUNK TÜRÜ UYUŞTURUCU ELE...

SANCAKTEPE'DE BİR EV VE BİR ARACA DÜZENLENEN OPERASYONDA 83 KİLO 50 GRAM SKUNK TÜRÜ UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

