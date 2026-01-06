Şanlıurfa-Birecik'te Lastik Patladı: Hafif Ticari Araç Şarampole Yuvarlandı, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde lastiği patlayan 63 ADK 302 plakalı hafif ticari araç şarampole devrildi; sürücü Mehmet Ç. Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 12:56
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 12:56
Şanlıurfa-Birecik'te Lastik Patlaması Kazaya Yol Açtı

Arat Dağı mevkiinde hafif ticari araç şarampole yuvarlandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, lastiği patlayan bir hafif ticari aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Şanlıurfa - Birecik karayolunun Arat Dağı mevkiinde meydana geldi.

Kazaya karışan araç, 63 ADK 302 plakalı hafif ticari araç olup, sürücünün Mehmet Ç. olduğu öğrenildi. İddiaya göre araç yokuştan inerken lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi ve ters döndü.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü ambulansla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yetkililer, yaralının sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

