Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: 2'si çocuk 3 kişi defnedildi

Bozova'da mutfak tüpü patlaması sonucu çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi hayatını kaybetti; cenazeler Bozova Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 14:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 14:45
Olayın ayrıntıları ve cenaze töreni

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen tüp patlaması ve ardından çıkan yangında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu ailenin kaldığı evdeki mutfak tüpü patladı ve patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve henüz 1 yaşını bile doldurmayan Arif Şeyho bulunuyor. Cenazeler hastane morgundan alınarak, kılınan cenaze namazının ardından Bozova Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Aynı olayda yaralanan Berfin Şeyho, Muhammed Şeyho, Veyso Şeyho, Mehmet Şeyho ve Ramazan Şeyhonun tedavisi hastanede devam ediyor.

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

