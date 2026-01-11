Şanlıurfa Bozova'da tüp patlaması: 2'si çocuk 3 kişi defnedildi

Olayın ayrıntıları ve cenaze töreni

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana gelen tüp patlaması ve ardından çıkan yangında hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

İddiaya göre, yabancı uyruklu ailenin kaldığı evdeki mutfak tüpü patladı ve patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 2’si çocuk olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında Zeynep Şeyho ile torunları Elif Şeyho (11) ve henüz 1 yaşını bile doldurmayan Arif Şeyho bulunuyor. Cenazeler hastane morgundan alınarak, kılınan cenaze namazının ardından Bozova Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Aynı olayda yaralanan Berfin Şeyho, Muhammed Şeyho, Veyso Şeyho, Mehmet Şeyho ve Ramazan Şeyhonun tedavisi hastanede devam ediyor.

TÜP PATLAMASINDA ÖLENLER DEFNEDİLDİ