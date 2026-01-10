Şanlıurfa Bozova'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar

Şanlıurfa Bozova'da Yavuz Selim Mahallesi'nde akşam saatlerinde mutfak tüpü patladı; ölü ve yaralılar olduğu, sağlık, itfaiye ve polis ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Bozova, Yavuz Selim Mahallesi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde yaşanan tüp patlaması sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çeşitli yaralanmalar ve can kaybı bildirildi.

Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yetkililerden ve ekiplerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

