Şanlıurfa Bozova'da Tüp Patlaması: Ölü ve Yaralılar

Bozova, Yavuz Selim Mahallesi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde bir evde yaşanan tüp patlaması sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, Bozova ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bir evde mutfak tüpünün patlaması sonucu çeşitli yaralanmalar ve can kaybı bildirildi.

Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yetkililerden ve ekiplerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

