Şanlıurfa Ceylanpınar'da Trafik Kazası: Audi'de Büyük Hasar, 2 Yaralı

Kaza Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı. Olay, Jandarma Komutanlığı önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhmus T. yönetimindeki 34 EZM 313 plakalı Audi marka lüks otomobil ile Muhammed D. yönetimindeki 47 LF 752 plakalı Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı görenlerin dikkatini çeken en önemli ayrıntı, Audi marka lüks otomobildeki hasarın diğer araca göre çok daha fazla olmasıydı. Lüks otomobilin ön kısmının tamamen hasar aldığı gözlenirken, diğer araçtaki hasarın daha sınırlı olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

LÜKS ARAÇTAKİ HASARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANMADI