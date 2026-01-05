Şanlıurfa Ceylanpınar'da Trafik Kazası: Audi'de Büyük Hasar, 2 Yaralı

Ceylanpınar'da Audi ile Citroen çarpıştı; 2 kişi yaralandı, lüks Audi'nin ön kısmında ağır hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 22:19
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 22:23
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Trafik Kazası: Audi'de Büyük Hasar, 2 Yaralı

Şanlıurfa Ceylanpınar'da Trafik Kazası: Audi'de Büyük Hasar, 2 Yaralı

Kaza Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki sürücü yaralandı. Olay, Jandarma Komutanlığı önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, Şeyhmus T. yönetimindeki 34 EZM 313 plakalı Audi marka lüks otomobil ile Muhammed D. yönetimindeki 47 LF 752 plakalı Citroen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada her iki sürücü de yaralanarak olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı görenlerin dikkatini çeken en önemli ayrıntı, Audi marka lüks otomobildeki hasarın diğer araca göre çok daha fazla olmasıydı. Lüks otomobilin ön kısmının tamamen hasar aldığı gözlenirken, diğer araçtaki hasarın daha sınırlı olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Yetkililer, kaza nedeninin belirlenmesi için incelemelerini sürdürüyor.

LÜKS ARAÇTAKİ HASARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANMADI

LÜKS ARAÇTAKİ HASARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANMADI

LÜKS ARAÇTAKİ HASARI GÖRENLER GÖZLERİNE İNANMADI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

